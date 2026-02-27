HCI Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

HCI Group hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,25 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,230 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat HCI Group im vergangenen Quartal 246,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 52,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HCI Group 161,9 Millionen USD umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 22,72 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 8,89 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 900,95 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 750,05 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at