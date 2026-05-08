HCI Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HCI Group hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 5,45 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,35 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 242,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 216,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at