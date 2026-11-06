HCI Group präsentierte Quartalsergebnisse

HCI Group hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,45 USD gegenüber 4,90 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,20 Prozent auf 244,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 216,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at