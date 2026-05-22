HCL Infosystems: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

HCL Infosystems lud am 20.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,40 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das HCL Infosystems ein Ergebnis je Aktie von -0,120 INR vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,55 Prozent auf 52,8 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 46,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,000 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,640 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

HCL Infosystems hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 216,10 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 246,13 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at