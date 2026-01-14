|
HCL Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
HCL Technologies hat am 12.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 15,06 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 16,94 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat HCL Technologies 338,72 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 298,90 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 17,21 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 332,97 Milliarden INR ausgegangen.
