HCL Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

HCL Technologies lud am 13.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17,09 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 14,18 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat HCL Technologies im vergangenen Quartal 345,79 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HCL Technologies 303,49 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at