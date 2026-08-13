HCM II Acquisition A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

HCM II Acquisition A äußerte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,09 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei HCM II Acquisition A ein EPS von 0,020 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at