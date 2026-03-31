HCM II Acquisition A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

HCM II Acquisition A hat sich am 30.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,50 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HCM II Acquisition A 0,080 USD je Aktie generiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,390 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,120 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at