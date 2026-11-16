HCM III Acquisition A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HCM III Acquisition A lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HCM III Acquisition A 0,010 USD je Aktie verdient.

Redaktion finanzen.at