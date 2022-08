HCOB-Chef Ermisch tritt überraschend ab - Finanzchef Banwell übernimmt

Berlin (Reuters) - Der langjährige Chef Stefan Ermisch tritt überraschend bei der Hamburg Commercial Bank (HCOB) ab.

Der 56-Jährige lege sein Amt Ende September nieder, teilte die ehemalige HSH Nordbank am Donnerstag mit. Neuer Chef soll Finanzvorstand Ian Banwell werden. Der 58-jährige Amerikaner gehört dem Vorstand seit April 2019 an. Davor war Banwell Manager beim Finanzinvestor Cerberus.

Ermisch wurde im Dezember 2012 Finanzvorstand der HSH und Mitte 2016 Chef des Instituts. Es war Ende 2018 als erste Landesbank privatisiert worden und ging für eine Milliarde Euro an Finanzinvestoren um Cerberus und JC Flowers. Hamburg und Schleswig-Holstein hatten die HSH Nordbank in der Schiffs- und Finanzkrise mit Milliardenhilfen vor dem Aus gerettet und mussten sie auf Druck der EU verkaufen. Mit einem massiven Jobabbau, Spar- und Schrumpfungskurs machte Ermisch die Bank wieder flott. Anfang 2022 wechselte das Geldhaus vom Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe in den Einlagensicherungsfonds des Privatbanken-Lagers.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Myria Mildenberger; - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)