HCR A legte Quartalsergebnis vor

HCR A hat am 28.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,03 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HCR A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 190,3 Millionen CNY im Vergleich zu 173,1 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,560 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,730 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,12 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 505,04 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 442,57 Millionen CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at