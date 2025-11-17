HCW Biologics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HCW Biologics ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HCW Biologics die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,02 USD. Im Vorjahresquartal waren -4,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 95,35 Prozent auf 0,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at