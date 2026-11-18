|
18.11.2026 06:31:28
HCW Biologics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
HCW Biologics stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
HCW Biologics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -12,120 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat HCW Biologics im vergangenen Quartal 0,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 200 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HCW Biologics 0,0 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!