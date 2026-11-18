HCW Biologics stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

HCW Biologics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -12,120 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat HCW Biologics im vergangenen Quartal 0,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 200 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HCW Biologics 0,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at