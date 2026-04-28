|
28.04.2026 07:30:28
HD Hyundai Electric Q1 Earnings Rise; Shares Fall
(RTTNews) - HD Hyundai Electric Co., Ltd. (267260.KS), a manufacturer and seller of electrical equipment, on Tuesday reported higher net income in the first quarter compared with the previous year.
For the first quarter, net income attributable to shareholders of the parent company increased to KRW 208.1 billion from KRW 154.1 billion in the previous year.
Operating income jumped to KRW 258.3 billion from KRW 218.2 billion in the prior year.
Sales increased to KRW 10.365 million from KRW 10.15 billion in the previous year.
HD Hyundai Electric is 3.91% lesser at KRW 1,255,000 on the Korean Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.