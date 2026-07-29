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29.07.2026 08:15:45
HD Hyundai Heavy Industries Earnings Up In Q2
(RTTNews) - HD Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (329180.KS), a shipbuilding company, on Wednesday reported higher net income in the second quarter compared with the previous year.
For the second quarter, net income attributable to shareholders of the parent company increased to KRW 822.1 billion from KRW 210.9 billion in the previous year.
Operating income jumped to KRW 1.0399 trillion from KRW 471.5 billion in the prior year.
Sales increased to KRW 6.3322 trillion from KRW 4.1471 trillion in the previous year.
HD Hyundai Heavy Industries is currently trading 3.22% lesser at KRW 436,500 on the Korean Stock Exchange.
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