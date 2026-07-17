|
17.07.2026 15:42:10
HD Hyundai, Kiewit Offshore Form Partnership To Support U.S. Shipbuilding
(RTTNews) - HD Hyundai Co., Ltd. (267250.KS, 329180.KS), a Korean conglomerate company, and Kiewit Offshore Services Ltd. on Friday announced a strategic partnership to collaborate on U.S. shipbuilding projects and other areas of mutual strategic interest.
The agreement was signed on July 16 at Kiewit Offshore Services' headquarters in Ingleside, Texas.
The companies will work together on U.S. shipbuilding opportunities, including the fabrication of ship blocks and modules.
The partnership combines HD Hyundai's expertise in ship design, advanced manufacturing, procurement and shipbuilding technology with Kiewit's capabilities in large-scale fabrication, construction and engineering, procurement and construction or EPC project execution.
On Thursday, HD Hyundai Co closed trading 2% higher at KRW 204,500 on the Korean Stock Exchange.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließt schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten im Freitagshandel abwärts. Die Wall Street notierte mit negativen Vorzeichen. Asiens Börsen zeigten sich am Freitag in Rot.