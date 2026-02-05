HD HYUNDAI MARINE SOLUTION gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HD HYUNDAI MARINE SOLUTION hat am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1639,56 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1549,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 516,20 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HD HYUNDAI MARINE SOLUTION 463,37 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1613,09 KRW geschätzt. Der Umsatz war auf 513,13 Milliarden KRW geschätzt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 6013,94 KRW eingefahren. Im Vorjahr waren 5304,00 KRW je Aktie erzielt worden.

HD HYUNDAI MARINE SOLUTION hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1 982,70 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1 745,46 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 6068,51 KRW und einen Umsatz von 1 980,06 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at