|
27.10.2026 06:31:29
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION lud am 26.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS lag bei 730,07 KRW. Im letzten Jahr hatte HD HYUNDAI MARINE SOLUTION einen Gewinn von 1779,00 KRW je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz wurden 650,10 Milliarden KRW gegenüber 513,18 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX vor ruhigem Start -- DAX etwas tiefer erwartet -- Börsen in Fernost uneinheitlich
Während der heimische Aktienmarkt kaum verändert in den Handel einsteigen dürfte, wird der deutsche Leitindex etwas schwächer erwartet. Asiens Börsen weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.