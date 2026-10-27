HD HYUNDAI MARINE SOLUTION gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HD HYUNDAI MARINE SOLUTION lud am 26.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 730,07 KRW. Im letzten Jahr hatte HD HYUNDAI MARINE SOLUTION einen Gewinn von 1779,00 KRW je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 650,10 Milliarden KRW gegenüber 513,18 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at