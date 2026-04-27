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27.04.2026 06:31:29
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION veröffentlichte am 24.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2188,20 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1412,00 KRW je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 574,60 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 485,60 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1930,44 KRW ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 571,20 Milliarden KRW erwartet.
Redaktion finanzen.at
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