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29.07.2026 06:31:29
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION präsentierte am 27.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1858,77 KRW. Im Vorjahresviertel hatte HD HYUNDAI MARINE SOLUTION 1182,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 580,40 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 467,72 Milliarden KRW in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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