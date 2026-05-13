|
13.05.2026 08:12:26
HD Hyundai Q1 Earnings Rise
(RTTNews) - HD Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (329180.KS), on Wednesday reported higher net income in the first quarter of 2026 compared with the previous year.
For the first quarter, net income attributable to shareholders of the parent company increased to KRW 781.2 billion from KRW 219.2 billion in the prior year.
Operating income jumped to KRW 2.83 trillion from KRW 12.86 trillion in the prior year.
Net sales increased to KRW 19.06 trillion from KRW 170.87 trillion in the previous year.
HD Hyundai Heavy Industries is currently trading 2.12% higher at KRW 723,000 on the Korean Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit Gewinnen -- DAX am Feiertag weiter auf Erholungskurs -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich schwächer
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Markt geht es nach oben. Der US-Markt dürfte höher eröffnen. In Fernost bewegten Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.