HD-Sender DAZN 1 und DAZN 2 jetzt bundesweit im Kabel-Netz verfügbar

TV Sender DAZN 1 und DAZN 2 jetzt bundesweit über Kabel-TV in HD sehen DAZN-Paket bis Ende März über Vodafone buchen und monatlich 12 Euro sparen‚GigaTV Cable Box 2‘ ab sofort in allen Kabel TV-Tarifen bundesweit erhältlichBis zum 31. März bietet Vodafone für alle Sportfans wohl eines der attraktivsten DAZN-Angebote Deutschlands. Und dies jetzt bundesweit. Wer ab heute das Vodafone DAZN-Paket zu seinem regulären TV-Tarif hinzubucht, zahlt dafür monatlich nur 12,99 Euro statt 24,99 Euro gegenüber der direkten Buchung bei DAZN. Sportfans profitieren bei der Buchung über Vodafone somit von einem Preisvorteil von monatlich 12 Euro. Der Preis von 12,99 Euro gilt über die gesamte Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten. Zudem gibt es einen Freimonat und das Angebot umfasst neben dem Zugriff auf die DAZN-App auch den Zugang zu den beiden linearen TV-Kanälen ‚DAZN 1‘ und ‚DAZN 2‘. Damit lassen sich Bundesliga und UEFA Champions League über Kabel-Fernsehen auf dem heimischen Fernseher genießen. Beide Sender sind ab sofort auch im Kabel-Glasfasernetz in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg verfügbar.Auf den beiden HD-Kanälen im Kabel-Glasfasernetz erleben Fans etwa 16 Stunden täglich die besten Sportinhalte von DAZN, darunter zum Beispiel Top-Spiele der Bundesliga und der UEFA Champions League. Das genaue Programm orientiert sich an den beiden bereits seit einiger Zeit in tausenden Gastronomie-Betrieben in Deutschland und Österreich verfügbaren linearen Kanälen und kann jederzeit unter anderem über die EPG-Funktion des Empfangsgerätes abgerufen werden. Das gesamte DAZN-Angebot ist zudem als Stream über die OTT-App verfügbar, inkl. aller Live- und Original-Inhalte, Features, alternativer Audio-Feeds, Catch-ups, Highlights, uvm. Und wer unterwegs ist, nutzt einfach die DAZN-App auf Smartphone und Tablet für den mobilen Zugang.Preisanpassungen bei DAZNUm Qualität und Wertigkeit des Angebotes sowie den veränderten Marktbedingungen gerecht zu werden, hat DAZN zuletzt den Preis für Neukunden, die direkt beim Anbieter das flexible Monatsabo buchen, von 14,99 auf monatlich 29,99 Euro angehoben. Im Jahresabo kostet DAZN für Neukunden bei einer Direktbuchung 24,99 Euro pro Monat oder im Rahmen einer Einmalzahlung 274,99 Euro. Bei Vodafone kostete das DAZN-Paket bislang monatlich 9,99 Euro. Der neue Preis von 12,99 Euro gilt für Neukunden bis mindestens Ende März – danach wird das Vodafone DAZN-Paket teurer und auf ein mit der direkten Buchung über DAZN vergleichbares Preisniveau angehoben.Das Angebot steht für alle GigaTV- und Horizon-Nutzer, Kunden mit Basis-Kabelanschluss sowie für alle Vodafone TV-Tarife in Verbindung mit einer Smartcard zur Verfügung.Die neue Set-Top-Box zum Fernseh-Empfang via Kabelanschluss: die ‚GigaTV Cable Box 2‘.‚GigaTV Cable Box 2‘ ist bundesweit in allen TV-Tarifen verfügbarVodafones Flaggschiff für den TV-Empfang via Kabel, die ‚GigaTV Cable Box 2‘, ist ab 14. Februar nun auch bundesweit in allen Kabel-TV-Tarifen erhältlich. Bisher war die Set-Top-Box in einigen Bundesländern nur in den Premium-Tarifen für Neukunden erhältlich. Die Box kann TV-Inhalte auch in UHD auf kompatible TV-Geräte übertragen und bietet zahlreiche Komfortfunktionen. Dazu gehören persönliche Programm-Empfehlungen, eine anbieterübergreifende Suche, das gleichzeitige Aufnehmen von bis zu vier Sendungen sowie eine moderne Sprachsteuerung. Features wie Replay und Timeshift für zeitunabhängiges Fernsehen gehören ebenso zum Funktionsumfang wie der Zugang zur Videothek, den Mediatheken der TV-Anbieter und zu populären Streaming-Diensten wie Netflix, Amazon Prime Video oder DAZN. Eine mobile App unter dem Namen ‚GigaTV Mobile‘ für den mobilen Fernsehkonsum auf Smartphone oder Tablet rundet das Angebot ab.Der Beitrag HD-Sender DAZN 1 und DAZN 2 jetzt bundesweit im Kabel-Netz verfügbar erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.