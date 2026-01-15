HDB Financial Services vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

HDB Financial Services hat am 14.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,76 INR. Im Vorjahresviertel hatte HDB Financial Services 5,95 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 46,74 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 41,44 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 7,73 INR sowie einen Umsatz von 29,47 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at