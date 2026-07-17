HDB Financial Services: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

HDB Financial Services hat sich am 15.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 9,46 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,13 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 49,38 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 44,65 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 9,44 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 31,85 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at