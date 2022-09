HDE: Branche braucht wegen hoher Energiekosten Wirtschaftshilfen

BERLIN (Dow Jones)--Der deutsche Einzelhandelsverband hat angesichts der für viele Unternehmen existenzbedrohend hohen Energiekosten staatliche Wirtschaftshilfen gefordert. Die Energiekosten im Einzelhandel seien seit Jahresbeginn im Durchschnitt um knapp 150 Prozent gestiegen. In der Folge sieht laut einer Umfrage des Handelsverbandes Deutschland (HDE) mehr als die Hälfte der Handelsunternehmen in Deutschland seine wirtschaftliche Existenz bedroht. Bei den bisherigen staatlichen Hilfsprogrammen fällt der Einzelhandel laut HDE aber durch das Raster.

Für das zweite Halbjahr rechnet der HDE für den Einzelhandel insgesamt mit einem realen durchschnittlichen Umsatzrückgang von 5 Prozent zum Vorjahr.

"Viele Handelsunternehmen sehen keinen Ausweg mehr. Einerseits steigen die Energiepreise enorm, andererseits können die meisten die Kosten aufgrund des harten Wettbewerbs nicht einfach an die Kundinnen und Kunden weitergeben", erklärte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.

In der HDE-Umfrage unter 900 Unternehmen aller Standorte, Branchen und Größenklassen gaben 86 Prozent der Befragten an, sie könnten steigende Energiekosten nicht oder nicht vollständig auf die Verbraucherpreise aufschlagen. Gleichzeitig werde sich das Problem steigender Energiekosten in den kommenden Wochen und Monaten weiter verstärken.

Denn ein Viertel der Einzelhändler berichtete von Problemen bei der Verlängerung bestehender Verträge oder bei Neuabschluss. Mehr als 90 Prozent rechneten zudem dauerhaft mit höheren Energiekosten. Dementsprechend planten mehr als drei Viertel verstärkte Energiesparmaßnahmen, so der HDE.

"Nach den für viele Händler harten beiden Corona-Jahren mangelt es vielerorts an finanziellen Rücklagen, um die Energiepreisentwicklung kurzfristig auffangen zu können. Deshalb muss der Staat nun auch dem Einzelhandel unter die Arme greifen", forderte Genth.

Bei den bisherigen staatlichen Hilfsprogrammen komme der Einzelhandel weder beim geplanten dritten Entlastungspaket noch beim Energiekostendämpfungsprogramm zum Zug. Als einer der größten Energienutzer Deutschlands stelle der steile Anstieg der Energiekosten aber den Einzelhändlern sämtliche Kalkulationen auf den Kopf und bringe viele Handelsunternehmen ohne staatliche Hilfen in unauflösbare Situationen, wie der HDE monierte.

