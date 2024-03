HDE erwartet für Ostergeschäft stabile Umsätze von 2,2 Milliarden Euro

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der deutsche Einzelhandel erwartet für das Ostergeschäft in diesem Jahr einen Umsatz von 2,2 Milliarden Euro. Laut dem Handelsverband Deutschland (HDE) würden die Umsätze im Ostergeschäft damit stabil bleiben. Rund um das Osterfest planen 41 Prozent der Verbraucher Geld auszugeben, so das Ergebnis einer Umfrage des Verbands anlässlich des Osterfests, das nach Weihnachten der zweitgrößte feiertagsbezogene Konsumanlass in Deutschland ist.

"Das Osterfest ist für den Einzelhandel mit wichtigen Umsatzimpulsen verbunden. In den Geschäften ist das Angebot an anlassbezogener Ware groß, besonders beliebt sind bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern Lebensmittel", so HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Während 74 Prozent Lebensmittel verschenken wollen, planen laut HDE-Umfrage knapp 47 Prozent den Kauf von Blumen und gut 45 Prozent den Kauf von Dekoartikeln. Auch Spielwaren zählen zu den rund um Ostern meistgekauften Produkten.

Die Verbraucher, die zu Ostern anlassbezogene Ausgaben tätigen, geben hierfür im Durchschnitt 39 Euro pro Kopf aus. Aus Sicht des HDE kann das Ostergeschäft in diesem Jahr ein besonders wichtiger Impuls für die weitere Entwicklung der Konsumstimmung in Deutschland sein.

