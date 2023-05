HDE erwartet Muttertags-Umsatz von 973 Millionen Euro

BERLIN (Dow Jones)--Im Vorfeld des diesjährigen Muttertags rechnet der Handelsverband Deutschland (HDE) mit anlassbezogenen Umsätzen in Höhe von 973 Millionen Euro. Das gab der Verband in Berlin bekannt. Knapp über 30 Prozent der Verbraucher planten im Umfeld des Muttertages am 14. Mai spezielle Ausgaben. Der Schwerpunkt liege dabei erwartungsgemäß bei Blumen (65,1 Prozent), gefolgt von Lebensmittelgeschenken (48,2 Prozent). Aber auch in Geschenkgutscheine, Dekoration oder Parfum, Kosmetik und Schmuck werde investiert, so das Ergebnis der vom HDE beauftragten bevölkerungsrepräsentativen Studie unter knapp mehr als 1.000 Personen.

"Der Muttertag ist ein etablierter Kaufanlass und insbesondere für den Blumenhandel ein wichtiger Umsatzimpuls. Aber auch andere Handelsbranchen können profitieren", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Insgesamt prognostiziere der HDE zum Muttertag Geschenkausgaben in Höhe von 973 Millionen Euro. Das bedeute, dass die Personen, die für den Muttertag einkaufen, 17 Euro pro Kopf investieren. Die Umfrage wurde laut den Angaben im Auftrag des HDE vom IFH Köln durchgeführt.

