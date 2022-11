HDE: Leichte Verbesserung der Verbraucherstimmung auf niedrigem Niveau

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Nach mehrmonatigem Negativtrend hat sich die Verbraucherstimmung im November nach Angaben des Handelsverbandes Deutschland (HDE) leicht verbessert. Das Konsumbarometer des HDE legte im November auf 85,21 Punkte von 84,14 Zählern im Oktober zu, gab der Verband in Berlin bekannt. Allerdings befinde sich das Konsumbarometer weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Im September hatte es bei 86,28 Punkten gelegen. "Der Blick auf Konsum und Anschaffungen war in den vergangenen Monaten von starker Zurückhaltung geprägt", erklärte der HDE. "Diese negative Entwicklung hält im November nicht länger an."

Die Anschaffungsneigung der Verbraucherinnen und Verbraucher steige zum Weihnachtsgeschäft. Zwar verbleibe sie auf niedrigem Niveau, doch eine zum Teil nachlassende Konsumzurückhaltung erlaube "einen etwas optimistischeren Blick auf die Vorweihnachtszeit". Die Einkommenserwartungen stiegen laut den aktuellen Befragungsergebnissen. In dieser Einschätzung spiegelten sich vermutlich auch die von der Bundesregierung angekündigten Entlastungsmaßnahmen wider, die in der Energiekrise die hohen Gas- und Stromkosten abfedern sollen.

Auch die Konjunkturerwartungen verbesserten sich erstmals seit fünf Monaten leicht. Einen Dämpfer erhält der Konsum laut den Angaben von einer etwas höheren Sparneigung. Obwohl die kontinuierliche Eintrübung der Verbraucherstimmung zunächst ein Ende gefunden habe, sei noch kein Optimismus zu beobachten. Vielmehr bleibe die Stimmung unter Verbrauchern trotz leichter Verbesserung recht schlecht. Die steigenden Lebenshaltungskosten würden weiterhin mit Sorge betrachtet. "Ob die Kaufzurückhaltung zum Weihnachtsgeschäft anhält, werden die kommenden Wochen zeigen", erklärte der HDE. Sollte die bislang ausgebliebene Rezession in den bevorstehenden Quartalen einsetzen, sei eine erneute Abschwächung des Konsums zu erwarten.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2022 03:02 ET (08:02 GMT)