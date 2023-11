HDE sieht Einzelhandel auf dem Weg zur Digitalbranche

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Vor dem Digital-Gipfel der Bundesregierung hat der Handelsverband Deutschland (HDE) die große Bedeutung und die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten digitaler Technologien im Einzelhandel betont. Gleichzeitig forderte der Verband die Politik auf Bundes- und EU-Ebene auf, zielgenau und sparsam mit möglichen Regulierungen umzugehen. "Die Digitalisierung bietet auch für Handelsunternehmen riesige Chancen. Viele Betriebe der Branche haben das längst erkannt und setzen auf digitale Lösungen im Kundenkontakt, mit Online-Shops und bei internen Prozessen", so der stellvertretende HDE-Hauptgeschäftsführer Stephan Tromp.

Der Einzelhandel sei auf dem Weg zu einer Technologiebranche. Ein zentraler Bestandteil der Digitalisierung seien aktuell Lösungen, bei denen Künstliche Intelligenz (KI) zur Anwendung kommt. "Künstliche Intelligenz kann im Einzelhandel helfen, die weltweiten Warenströme punktgenau zu steuern. Aber auch in den Geschäften lassen sich mit Hilfe von KI Kundenbedürfnisse noch besser verstehen", sagte Tromp. Mehr als 20 Prozent der Handelsunternehmen setzten KI bereits in einzelnen Bereichen oder unternehmensübergreifend ein. In Verbindung mit großen Datenmengen (Big Data) böten sich dem Handel laut Tromp große Potentiale.

Die Politik sei gefordert, gezielt mit Investitionshilfen zu unterstützen und die Entwicklung auf diese Weise weiterzutreiben. Gleichzeitig sehe der HDE aber auch die Notwendigkeit von klaren Regeln, um für einen fairen Wettbewerb zu sorgen und Rechtssicherheit für die Unternehmen herzustellen. "Wir brauchen faire und sachlich begründete Vorgaben, die weder naiv noch ängstlich mit KI-Anwendungen umgehen. Auf keinen Fall darf es zu Überregulierungen kommen, ansonsten fallen wir in Europa auch in diesem Bereich wieder weit hinter Unternehmen beispielsweise in den USA zurück", sagte Tromp.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2023 03:12 ET (08:12 GMT)