HDE sieht trotz Pandemie stabile Nachfrage nach Handelsimmobilien

BERLIN (Dow Jones)--Beim Deutschen Handelsimmobilienkongress 2022 hat der Handelsverband Deutschland (HDE) eine trotz der Coronavirus-Pandemie stabile Nachfrage nach Handelsimmobilien festgestellt, zugleich aber auch auf "die pandemiebedingt herausfordernden Rahmenbedingungen" für den stationären Einzelhandel und den Handelsimmobilienmarkt aufmerksam gemacht. In seiner Rede appellierte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth laut HDE an Handel, Kommunen, Immobilienwirtschaft und Politik, den zukunftsorientierten Stadtumbau gemeinsam aktiv zu gestalten und sich für starke Handelsstandorte einzusetzen.

"Der Markt für Handelsimmobilien ist auch in Zeiten anhaltender Krisen stabil. Doch der Trend zu starken branchenspezifischen Unterschieden in der Immobiliennachfrage festigt sich", sagte Genth. Das Transaktionsvolumen bei Handelsimmobilien habe erstmals seit Jahren wieder einen Dämpfer erfahren und sei 2021 unter die Schwelle von 10 Milliarden Euro gefallen. Dennoch befinde sich das Transaktionsvolumen weiterhin auf hohem Niveau. "Vor allem Fachmärkte und Projekte mit Bezug zum Lebensmittelhandel stehen im Fokus der Investoren", so Genth. Auch die Nachfrage nach mischgenutzten Objekten und Logistikimmobilien bleibe groß.

Zu erwarten sei, dass diese deutliche Segmentierung bei den Transaktionen den Handelsimmobilienmarkt auch in Zukunft prägen werde. Mit Blick auf die Pandemie und die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine ständen Handel, Kommunen und Immobilienwirtschaft gemeinsam vor der Herausforderung, Perspektiven für Handelsstandorte zu schaffen. "Viele Händlerinnen und Händler im von der Pandemie besonders hart getroffenen Non-Food-Handel sind krisenbedingt nicht in der Lage, Zukunftsinvestitionen allein zu stemmen. Dabei müssen Digitalisierung, Klimaschutz und Stadtgestaltung angegangen werden", betonte Genth.

Doch nach vorübergehenden Schließungen während der Lockdowns stünden häufig Rückzahlungen von Mietstundungen an, während die Umsätze bislang nicht auf ihr Vorkrisenniveau zurückgekehrt seien. "Der Einzelhandel ist und bleibt der Hauptbesuchsgrund und damit die Leitfunktion unserer Innenstädte", betonte Genth. Die Gestaltung zukunftsfähiger Handelsstandorte sei daher eine Gemeinschaftsaufgabe aller Stadtakteure.

