HDE: Trotz hohen Bedarfs investieren Handelsunternehmen weniger

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Händlerinnen und Händler in Deutschland sehen einer Umfrage zufolge einen hohen Investitionsbedarf in ihren Unternehmen. Allerdings sehen sich viele Betriebe in der aktuellen Krise nicht in der Lage, notwendige Zukunftsinvestitionen finanziell zu stemmen, zeigt die aktuelle Umfrage des Handelsverbandes Deutschland (HDE) unter mehr als 900 Handelsunternehmen. HDE-Präsident Alexander von Preen fordert deshalb klare und einfache Fördermaßnahmen von der Bundesregierung für Investitionen in Digitalisierung , eine Senkung der Stromsteuer sowie weniger bürokratische Vorgaben, wie der Verband mitteilte.

"Der Konsum war über viele Jahre hinweg ein stabilisierender Faktor für die gesamte Volkswirtschaft. Die Pandemie aber ging bei vielen Handelsunternehmen an die Substanz, es sind keine finanziellen Reserven mehr übrig", sagte von Preen. Jetzt kämen noch die hohe Inflation und in der Folge eine schlechte Verbraucherstimmung hinzu. Laut der Umfrage plane knapp ein Drittel der Handelsunternehmen vor allem aus dem Mittelstand in diesem Jahr keinerlei Investitionen. 42 Prozent der befragten Unternehmen investierten weniger als im Vorkrisenjahr 2019.

Dabei sähen die Händlerinnen und Händler durchaus Bedarf: 48 Prozent wollten Mittel für Digitalisierung und Innovationsprojekte ausgeben. "Die im Zusammenhang mit der Pandemie getroffenen Maßnahmen konnte niemand in seinem Business-Plan haben", sagte von Preen. Auch die exorbitant gestiegene Inflation und die hohen Strom- und Energiekosten seien nicht absehbar gewesen. "Deshalb ist es nun zwingend Aufgabe der Politik, die Unternehmen zu unterstützen. Ansonsten beschleunigt sich die Verödung unserer Innenstädte immer weiter", so von Preen.

Der HDE-Präsident forderte in der aktuellen Debatte um mögliche politische Unterstützung für die Wirtschaft, die Fördersummen zu erhöhen und im Wachstumschancengesetz auch Investitionen für die Digitalisierung als förderfähig aufzuführen. "Neben gut ausgestatteten Förderprogrammen brauchen die Handelsunternehmen aber auch Freiräume für unternehmerische, kreative Ideen. Wir brauchen weniger Bürokratie und nicht immer neue, bis ins letzte Detail geregelte gesetzliche Vorgaben", betonte der HDE-Präsident zudem. Dabei gehe es beispielsweise um rechtssichere und einfachere Regelungen zur Sonntagsöffnung oder weniger Einschränkungen für den Geschäftsbetrieb durch Lärmschutzvorgaben in Innenstädten.

August 08, 2023 03:26 ET (07:26 GMT)