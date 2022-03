HDE: Verbraucherstimmung in Deutschland sinkt im März den vierten Monat in Folge

BERLIN (Dow Jones)--Die Verbraucherstimmung hat sich in Deutschland trotz der bevorstehenden Corona-Lockerungen weiter leicht verschlechtert. Nach Angaben des Handelsverbandes Deutschland (HDE) sinkt das HDE-Konsumbarometer für den Monat März den vierten Monat in Folge, wenn auch nur geringfügig. Der Wert liegt bei 94,50 Punkten nach 94,62 im Februar und 95,04 im Januar. Der Ukraine-Krieg habe noch keinen Einfluss auf das Konsumbarometer genommen, da die Befragung für die Verbraucherstimmung vor Beginn des Kriegs erfolgt sei.

"Dementsprechend bleibt ein Aufschwung beim privaten Konsum in den kommenden drei Monaten voraussichtlich aus", erklärte der HDE. Mit Blick auf die wegen der Pandemie und des Krieges in der Ukraine dynamische Situation könne sich jedoch die weitere Entwicklung des Stimmungsbildes schnell verändern. Da der Befragungszeitraum für das HDE-Konsumbarometer bereits am 20. Februar endete, seien in den Antworten der Befragten bislang weder die Auswirkungen des Krieges noch die Effekte der schrittweisen Aufhebung der verschärften Corona-Maßnahmen berücksichtigt.

Insbesondere die Wirtschaftssanktionen für Russland sowie die etwaigen Reaktionen würden Konsequenzen für die Gesamtwirtschaft in Deutschland wie auch die Inflationsentwicklung haben, schrieb der HDE.

Nachdem im Februar die Anschaffungsneigung der Befragten noch stark eingebrochen sei, halte dieser Trend im März nicht weiter an, wie der HDE erklärte. Der Teilindikator weist im März einen Wert von 86,79 Punkten aus, ein Anstieg um 0,58 Punkte im Vergleich zum Februar. Damit sei der vorherige Einbruch aber "bei weitem noch nicht wieder aufgeholt", so der HDE.

"Angesichts dieser Entwicklung dürfte die Dynamik beim privaten Konsum in den kommenden Wochen nur langsam zulegen - trotz des abflauenden Infektionsgeschehens sowie der Aufhebung staatlicher Restriktionen im Handel", so das Fazit des HDE.

Die Sparneigung der Verbraucher habe sich im März weiter verringert. Bei den Einkommenserwartungen der Verbraucher ist ein Rücksetzer zu beobachten. Die Befragten gehen zudem von zunehmenden Preissteigerungen aus und erwarteten steigende Zinsen.

