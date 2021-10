HDE: Verbraucherstimmung sinkt weiter

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Stimmung unter Verbraucherinnen und Verbrauchern hat sich für die kommenden drei Monate im Oktober laut Handelsverband Deutschland (HDE) geringfügig verschlechtert. Das von dem Verband erhobene Konsumbarometer sank im Oktober auf 98,01 Punkte nach 98,39 Zählern im Vormonat. "Damit trübt sich der Index bereits den dritten Monat in Folge ein", betonte der Verband. "Die negative Entwicklung der Verbraucherstimmung verliert dabei aber an Dynamik, und das Absinken schwächt sich im Vergleich zu den Vormonaten deutlich ab."

Nachdem die Anschaffungsneigung in den vergangenen beiden Monaten teils stark zurückgegangen sei, setze sich dieser Abwärtstrend nicht weiter fort. Stattdessen steige sie leicht an und liege über dem Niveau des Vorjahresmonats. Nahezu keine Veränderung weist laut den Angaben hingegen die Sparneigung auf, die auf dem Stand der Vormonate verharre. Pessimistisch blickten die Verbraucher weiterhin auf die konjunkturelle Entwicklung und senkten erneut ihre Erwartungen. "Mit einem gesamtwirtschaftlichen Aufschwung wird nicht gerechnet", konstatierte der Handelsverband.

Auch die Einkommenserwartungen gingen etwas zurück. Dass sich die Verbraucherstimmung insgesamt erneut eintrübe, liege vor allem an gestiegenen Preiserwartungen. "Insbesondere das weiterhin hohe Niveau der Inflationsrate scheint sich auf die Preiserwartungen auszuwirken und die Stimmung zu dämpfen", so der HDE. In den nächsten Monaten bleibe die Entwicklung der Corona-Pandemie der zentrale Impulsgeber für die Verbraucherstimmung. Zudem werde der Start einer neuen Regierung Einfluss auf die Stimmung haben. Aktuell lasse sich "insgesamt keine klare Entwicklungsrichtung für den privaten Konsum feststellen". Große Ausschläge seien nicht zu erwarten.

