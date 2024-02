HDE: Verbraucherstimmung stabilisiert sich auf niedrigem Niveau

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Nachdem sich das HDE-Konsumbarometer im Januar deutlich nach unten bewegt hatte, stabilisiert sich die Verbraucherstimmung nach Angaben des Handelsverbandes Deutschland (HDE) im Februar. Der Indexwert stieg auf 93,72 Punkte von 93,57 Zählern im Januar und 96,35 im Dezember 2023. "Die Kurve bewegt sich eher seitwärts, die negative Entwicklung zu Jahresbeginn war nicht der Start eines weiteren Abwärtstrends", erklärte der Verband. Insgesamt bleibe die Verbraucherstimmung damit weiterhin hinter den Werten von vor der Corona-Krise zurück.

Das Jahr 2024 habe mit einer eingetrübten Verbraucherstimmung in Deutschland begonnen, einen Monat später habe sich diese Stimmung aber nicht weiter verschlechtert. Zugleich bleibe allerdings eine deutliche Erholung aus. Die leichte Stimmungsaufhellung im Vergleich zum Januar passe zu den aktuellen Konjunkturprognosen, die größtenteils für dieses Jahr ein eher kleines Wachstum des Bruttoinlandsproduktes erwarteten.

Der Optimismuszuwachs der Verbraucher bleibe verhalten. So steige die Anschaffungsneigung der Verbraucher leicht an, die Sparneigung ebenso. Ausgangspunkt für die gleichzeitige Zunahme der Anschaffungsneigung sowie der Sparbemühungen sei der Einkommenszuwachs, den die befragten Verbraucher erwarteten. Grundsätzlich zeugten die Planungen noch von einer gewissen Unsicherheit. Es komme zu keinem signifikanten Konsumplus. Die Verbraucher agierten weiterhin verhalten und hätten die Sicherung eines Finanzpolsters mit im Blick. "In den kommenden Wochen wird der private Konsum somit kein Wachstumstreiber für die Volkswirtschaft sein", erwartete der HDE. Die Verbraucher behielten erst einmal weiterhin eine gewisse Konsumzurückhaltung bei.

February 05, 2024 03:02 ET (08:02 GMT)