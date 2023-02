HDE: Verbraucherstimmung verbessert sich deutlich

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Verbraucherstimmung hat sich in Deutschland nach Angaben des Handelsverbandes Deutschland (HDE) weiter erholt und könnte auf eine gesamtwirtschaftliche Erholung zum Sommer hindeuten. Das aktuelle Konsumbarometer stieg aber den vierten Monat in Folge und noch dazu so deutlich wie in keinem Monat zuvor und erreicht 91,93 im Februar nach 88,54 im Januar.

"Die erneute und deutliche Aufhellung der Verbraucherstimmung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sich die gesamtwirtschaftliche Lage zum Sommer hin wie erwartet verbessern könnte und der private Konsum eine der zentralen Säulen der wirtschaftlichen Erholung sein wird", erklärte der HDE. "Insbesondere der Spielraum beim verfügbaren Einkommen der Verbraucherinnen und Verbraucher wird hierfür in den nächsten Monaten entscheidend sein."

Allerdings gab der Verband zu bedenken, dass trotz der steilen Aufwärtsbewegung beim Konsumbarometer die Stimmung der Verbraucher noch nicht wieder das Niveau erreicht hat, das es vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hatte. Dennoch könnten sich aber bei weiter anhaltendem Optimismus unter den Verbrauchern in den nächsten Monaten positive Impulse für den privaten Konsum ergeben, so HDE.

Wie bei der Gesamtstimmung der Verbraucher hält laut HDE auch der positive Trend bei der Anschaffungsneigung an. Zwar zeigten sich die Konsumenten Anschaffungen gegenüber weiterhin verhaltener als im Vorjahresmonat. Doch die stetige Erholung der Konsumbereitschaft deute auf einen möglichen Anstieg des privaten Konsums in den kommenden Monaten hin. In der aktuellen Energiekrise sei das Sicherheitsbedürfnis der Verbraucher dennoch weiterhin ausgeprägt, auch die Sparneigung nimmt demnach deshalb zu.

Es sei auf ihren Optimismus bei Konjunktur und Einkommen zurückzuführen, dass Verbraucher für die nächsten Monate mit Steigerungen sowohl bei Anschaffungen als auch bei Sparbeiträgen planen, wie der HDE erklärte. Die Konjunkturerwartungen der Verbraucher steigen, nachdem bereits die Bundesregierung ihre Konjunkturprognosen mit dem Jahreswirtschaftsbericht 2023 nach oben korrigiert und sich auch die Erwartungen der Unternehmen aufgehellt hatten. Zudem rechneten die Verbraucher in den kommenden Monaten mit Einkommenszuwächsen.

"Ob dieser erwartete Anstieg des eigenen Einkommens zu Impulsen für den privaten Konsum führen wird, bleibt angesichts der inflationsbedingt sinkenden Reallöhne allerdings unsicher", erklärte der HDE.

Das HDE-Konsumbarometer basiert auf einer Umfrage unter 1.600 Personen zur Anschaffungsneigung, Sparneigung, finanziellen Situation und anderen konsumrelevanten Faktoren für die kommenden drei Monate.