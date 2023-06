HDE: Weiterhin nur langsame Erholung der Verbraucherstimmung

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Stimmung der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland verbessert sich im Juni nach einer Erhebung des Handelsverbandes Deutschland (HDE) etwas. Allerdings verlaufe die Aufwärtsbewegung weiterhin verhalten, wie das aktuelle Konsumbarometer des HDE zeige. Demnach legte der Index im Vergleich zum Vormonat nur geringfügig auf 94,29 Punkte von 93,77 Zählern zu. "Zwar blicken die Verbraucher optimistischer in die Zukunft, doch ein deutlicher Impuls ist in den nächsten Monaten beim privaten Konsum nicht zu erwarten", erklärte der Verband. Vielmehr zeichne sich ein gedämpftes Wachstum ab.

Sei noch im vergangenen Monat eine Verschiebung weg vom Konsum und hin zum Sparen zu beobachten gewesen, zeige sich nun eine Umkehr der Entwicklung. Die Anschaffungsneigung der Verbraucherinnen und Verbraucher steige leicht, gleichzeitig gehe ihre Sparneigung zurück. Ein starker Wachstumsimpuls für den privaten Konsum werde sich daraus aber voraussichtlich nicht ergeben, da die Konsumzurückhaltung nur moderat nachlasse. Die Konsumneigung der Verbraucher liege deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt.

Die Erwartungen der Unternehmen zur weiteren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hätten sich zuletzt eingetrübt, und ein ähnliches Bild zeige sich bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Auch sie blickten pessimistischer auf die weitere Konjunkturentwicklung. Ihre Konjunkturerwartungen fielen im Vergleich zum Vormonat leicht. Somit sei der im Herbst vergangenen Jahres begonnene positive Trend inzwischen in eine Seitwärtsbewegung übergegangen, die die Konjunkturerwartungen unter dem langjährigen Durchschnitt halte. Ein Dämpfer sei auch bei den Einkommenserwartungen der Verbraucher zu sehen, die im Vergleich zum Vormonat sänken.

Der positive Trend bei der Verbraucherstimmung hält laut HDE bereits seit Oktober 2022 an, doch in den vergangenen Monaten war die Aufwärtsbewegung zunächst ins Stocken geraten und hatte anschließend an Schwung verloren. Nach wie vor bleibe die Verbraucherstimmung sowohl unter dem Niveau von vor Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine als auch unter den Werten vor der Pandemie.

"Bestand Anfang des Jahres noch Hoffnung auf eine spürbare gesamtwirtschaftliche Erholung, ging die Wahrscheinlichkeit hierfür in den Vormonaten stetig zurück", so der Verband. Bei anhaltender Konsumzurückhaltung sei zu erwarten, "dass der private Konsum vorerst keine Stütze für eine konjunkturelle Verbesserung sein kann".

