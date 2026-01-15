HDFC Asset Management Company: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

HDFC Asset Management Company hat am 14.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 17,97 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HDFC Asset Management Company 15,01 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 12,34 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,28 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at