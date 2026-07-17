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17.07.2026 06:31:29
HDFC Asset Management Company: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
HDFC Asset Management Company lud am 15.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS belief sich auf 19,53 INR gegenüber 17,48 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat HDFC Asset Management Company 13,63 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,01 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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