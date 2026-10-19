HDFC Bank: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

HDFC Bank hat am 17.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 13,43 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HDFC Bank 12,78 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1 293,59 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 185,61 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at