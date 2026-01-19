|
19.01.2026 06:31:29
HDFC Bank gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
HDFC Bank lud am 17.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,43 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,410 USD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite hat HDFC Bank im vergangenen Quartal 14,25 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HDFC Bank 13,29 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
