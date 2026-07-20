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20.07.2026 06:31:29
HDFC Bank gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
HDFC Bank hat am 18.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,370 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14,06 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 15,55 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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