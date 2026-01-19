HDFC Bank hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

HDFC Bank lud am 17.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,88 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,55 INR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat HDFC Bank mit einem Umsatz von insgesamt 1 269,27 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 121,94 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 13,13 Prozent gesteigert.

