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20.07.2026 06:31:29
HDFC Bank stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
HDFC Bank ließ sich am 18.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HDFC Bank die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,50 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 10,62 INR erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat HDFC Bank mit einem Umsatz von insgesamt 1 331,10 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 330,55 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 0,04 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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