20.04.2026 06:31:29

HDFC Bank stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

HDFC Bank hat am 18.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,22 INR. Im Vorjahresviertel hatte HDFC Bank 12,31 INR je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,78 Prozent auf 1 169,20 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1 202,69 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 49,50 INR. Im Vorjahr hatte HDFC Bank 46,41 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4 954,63 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 4 746,69 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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