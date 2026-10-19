HDFC Bank veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

HDFC Bank äußerte sich am 17.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

HDFC Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,440 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,53 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 13,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at