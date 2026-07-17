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17.07.2026 06:31:29
HDFC Standard Life Insurance Company: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
HDFC Standard Life Insurance Company hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,83 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,55 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 295,01 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 339,21 Milliarden INR ausgewiesen.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 2,73 INR sowie einem Umsatz von 168,82 Milliarden INR gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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