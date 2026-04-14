Zwischen Ruhe und Panik: Was die VIX-Werte wirklich sagen. Jetzt informieren! -W-

Talanx Aktie

Talanx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.04.2026 16:34:00

HDI Versicherung 2025 mit Prämienplus und Gewinnrückgang

Die HDI Versicherung, eine CEE-Tochter des deutschen Versicherungskonzerns Talanx mit Sitz in Österreich, hat 2025 ein Prämienwachstum von über acht Prozent verbucht und einen Gewinn von 21,6 Millionen Euro geschrieben, wie das Unternehmen am Dienstag mitgeteilte. Allerdings hatte der Versicherer im Vorjahr 2024 noch rund 10 Mio. Euro mehr an Gewinn gemacht.

Das Unternehmen zeigte sich in einer Aussendung trotzdem zufrieden. "Größere wetterbedingte Schadenereignisse blieben aus, sodass HDI 2025 erneut ein starkes Jahresergebnis erzielte." Die verrechneten Bruttoprämien stiegen um 8,1 Prozent auf knapp 313 Mio. Euro. Die Kapitalanlagen stiegen um 2,1 Prozent auf 316,5 Mio. Euro. Die Combined Ratio brutto (Verhältnis von Verwaltungskosten und Versicherungsleistungen zu Bruttoprämien; Anm.) lag bei 82,8 Prozent.

Für heuer rechnet das Unternehmen weiter mit einer positiven Entwicklung. "Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bleiben aber durch geopolitische Entwicklungen herausfordernd", heißt es in der Aussendung. HDI ist neben Österreich auch in Tschechien, Ungarn und der Slowakei tätig. In den vier Ländern zusammen beschäftigt die Versicherung laut eigenen Angaben 376 Menschen.

spo/phs

ISIN DE000TLX1005 WEB http://www.talanx.com/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Talanx AG

mehr Nachrichten