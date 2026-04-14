HDI Versicherung 2025 mit Prämienplus und Gewinnrückgang

Die HDI Versicherung, eine CEE-Tochter des deutschen Versicherungskonzerns Talanx mit Sitz in Österreich, hat 2025 ein Prämienwachstum von über acht Prozent verbucht und einen Gewinn von 21,6 Millionen Euro geschrieben, wie das Unternehmen am Dienstag mitgeteilte. Allerdings hatte der Versicherer im Vorjahr 2024 noch rund 10 Mio. Euro mehr an Gewinn gemacht.

Das Unternehmen zeigte sich in einer Aussendung trotzdem zufrieden. "Größere wetterbedingte Schadenereignisse blieben aus, sodass HDI 2025 erneut ein starkes Jahresergebnis erzielte." Die verrechneten Bruttoprämien stiegen um 8,1 Prozent auf knapp 313 Mio. Euro. Die Kapitalanlagen stiegen um 2,1 Prozent auf 316,5 Mio. Euro. Die Combined Ratio brutto (Verhältnis von Verwaltungskosten und Versicherungsleistungen zu Bruttoprämien; Anm.) lag bei 82,8 Prozent.

Für heuer rechnet das Unternehmen weiter mit einer positiven Entwicklung. "Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bleiben aber durch geopolitische Entwicklungen herausfordernd", heißt es in der Aussendung. HDI ist neben Österreich auch in Tschechien, Ungarn und der Slowakei tätig. In den vier Ländern zusammen beschäftigt die Versicherung laut eigenen Angaben 376 Menschen.

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