Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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16.07.2026 15:37:00
He backed Tesla and SpaceX before anyone else — here is the ‘impossible’ bet Tim Draper is making now
Veteran venture capitalist Tim Draper weighs in on the AI bubble and four huge opportunities he missed.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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