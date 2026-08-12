EnBW Aktie
WKN: 522000 / ISIN: DE0005220008
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12.08.2026 16:12:00
»He Dreiht« vor Helgoland: EnBW stellt größten Offshore-Windpark in Deutschland fertig
64 Windräder im Meer und Stromleitungen quer durch die Nordsee: Der Windpark »He Dreiht« kann rund 1,1 Millionen Haushalte mit grüner Energie versorgen. Trotzdem könnten weniger Windräder entstehen als geplant.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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