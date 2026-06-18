LA Holdings Aktie
WKN DE: A2P59E / ISIN: JP3968300008
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19.06.2026 01:09:19
'He hid the a la carte menu': Who should pay on the first date
Some insist on splitting the bill, others say the asker should pay, while many still see a man paying as romantic.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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